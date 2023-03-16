Adıyaman'ın Tut ilçesinde, salı günü gece başlayan sağanak yağmurlar sırasında Ömerovası Deresi taştı. Taşkının ardından oluşan sel, Tekdal ve Sarıkaya ailesinin barındığı dere kenarındaki evlerinin bahçesine yerleştirilen konteyner sulara kapıldı. Konteynerde kalan 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, kaybolan 4 kişiden Selma Sarıkaya ile kızı Emine Sarıkaya'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. 2 cenaze otopsi yapılmak üzere Tut Devlet Hastanesi morguna konuldu. Yapılan otopsinin ardından anne ve kızı öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Tut İlçe Mezarlığında toprağa verildi.

Akıntıya kapılarak kaybolan Fatma Tekdal ile 2 yaşındaki kızı Zeynap Zümra Tekdal'a ise ulaşılamadı. Dün başlayan ve sonuçsuz kalan arama çalışmalarına saban ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı. Dere yatağının geçtiği ve selin etkili olduğu 25 kilometrelik alanda 160 kişilik ekip arama çalışmalarını sürdürüyor. Dalgıç polislerin de katıldığı arama çalışmalarına hassas burunlu köpekler de kullanılıyor.

Sel felaketinden önce depremin yarattığı kayganlaşmadan kaynaklandığını belirten Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, öncesinde yaşanan depremle birlikte dağlarda oluşan kayganlıktan ötürü inen kayalar yolu kapattığı için akıntı meydana geldiğini söyledi.



Kaynak : PHA