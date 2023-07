Ekiplerin Manisa'ya doğru yola çıktıklarını kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik,"Rabbim bu cennet vatana, bu vatanın aziz insanlarına bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Şehzadeler Belediyesi olarak her daim gönlümüzün bir yarısı Adıyaman’da olacak" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen depremlerin ardından seferberlik ilan eden Şehzadeler Belediyesi, depremin ilk saatlerinden itibaren ekipman ve personellerini bölgeye göndermiş ilk günlerde arama ve kurtarma çalışmalarına destek veren ekipler, daha sonrasında da depremzedeler için hizmetlerini sürdürmüşlerdi.

Şehzadeler Belediyesi depremzedeler için Adıyaman Merkez Eğriçay Parkında kurulan çadır kentte bir Mobil Aşevi kurarak, depremzedelerin sıcak yemek ihtiyacını karşılamayı üstlenmişti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik bizzat kendisi de çeşitli zamanlarda çadır kentte gitmiş ve çalışmaları yerinde takip etmişti.

Başkan Çelik "Bize yetkililer ne zaman size ihtiyaç kalmadı artık gidebilirsiniz derse biz o zamana kadar buradayız" sözleriyle hizmetin kalıcılığına dikkat çekmişti. Depremin 3. gününden itibaren hizmet veren aşevinin hizmetinin üstünden 168 gün geçti ve bu süre zarfında Şehzadeler Belediyesi depremzedelere sabah kahvaltısı ve akşam sıcak yemek şeklinde günde iki kez hizmet vererek, onbinlerce kişinin yemek ihtiyacını karşıladı. Depremin ilk anlarında ekipler günde 5-6 bin kişiye yemek hazırlayıp ikram ederken zamanla depremzedeler çadır kentten konteyner kentlere ve kalıcı konutlara yerleştirildi ve ihtiyaç her geçen gün azaldı. Yetkililerin yaptığı planlama doğrultusunda Şehzadeler Belediyesi, aşevi hizmetini 168 gün sonra noktalayarak, ekipler Manisa'ya doğru yola çıktı."dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "11 ilimizi etkileyen asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından personelimiz, araçlarımız ve ekipmanlarımızla depremzede vatandaşlarımızın yanında olabilmek için bir seferberlik ilan ettik. Bölgeye ulaşan araç ve personellerimiz ilk önce arama kurtarma çalışmalarında hizmet verdiler, daha sonra da bölgedeki diğer ihtiyaçlar için görev yaptılar. Depreminin 3’üncü gününde Adıyaman Merkez Eğriçay Parkındaki çadır kentte kurduğumuz ve 168 gün boyunca kesintisiz olarak onbinlerce depremzede vatandaşımıza sıcak yemek ikramında bulunduğumuz mobil aşevimiz, yetkililerin yaptığı planlama, depremzede vatandaşlarımızın bir kısmının kendi evlerine bir kısmının da konteyner kentlere yerleşmesi nedeni ile görevini tamamladı. Bölgede görev yapan ekiplerimiz Manisa’ya doğru yola çıktılar. 168 günlük süreç içerisinde ilk günden son güne değin, aşırı soğuk ve sıcaklara rağmen canla başla, büyük bir özveri ile çalışan, her bir depremzede vatandaşımızı kendi ailesi gibi görerek, mobil aşevimizde görev alan bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görev yaptığımız süre içerisinde bizleri ailesi gibi görerek her fırsatta yardımımıza gelen, aşevini kendi mutfakları gibi benimseyerek karşılıksız bir şekilde yardıma koşan tüm Adıyamanlı hemşerilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bu cennet vatana, bu vatanın aziz insanlarına bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Şehzadeler Belediyesi olarak her daim gönlümüzün bir yarısı Adıyaman’da olacak. Çok daha güzel günlerde yeniden görüşebilmenin özleminde olacağız."



