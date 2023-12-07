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Adıyaman Belediyesi, ASKİM (Adıyaman Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü) ekiplerinin yürüttüğü FRIT Projesi'nin içme suyu hattı yenileme çalışmaları hızla devam ediyor. Avrupa Birliği'nin 22 milyon Avroluk hibesiyle başlatılan proje, Adıyaman ilinin içme suyu altyapısını iyileştirmeyi ve şehrin yaklaşık 700 kilometrelik içme suyu şebeke hattını değiştirerek 10 bin metreküplük yeni bir içme suyu deposu eklemeyi amaçlıyor. Alitaşı Mahallesi'nde Bozbey Caddesi ve Alitaşı Mahallesi Gölbaşı Caddesi'nde içme suyu hattı yenileme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi alan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, içme suyu şebekesi altyapısının tamamen yenilendiği çalışmaların sürdüğünü belirterek, proje kapsamında 700 kilometrelik altyapının polietilen borularla değiştirileceğini ve şu ana kadar yaklaşık 3 kilometrelik bir bölümün tamamlandığını açıkladı. Bu proje için 22 milyon Euro'nun tamamının hibe olarak finanse edildiğini ve asbest içeren eski boruların değiştirilmesinin su kaybı, sağlık ve içme suyu kalitesi açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Başkan Kılınç, şehrin altyapısının depreme karşı dirençli hale getirilmesinin önemine dikkat çekerek, projenin şehre hayırlı olmasını diledi ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.



Kaynak : PHA