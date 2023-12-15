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Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonların süreceğini kaydeden Bakan Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı..

Etkisiz hale getirilen teröristlerden kimliği belirlenemeyen BTÖ Mensubunun DNA testinde Herekol Hezex (K) Yunus Aras olduğunun belirlendiğini ve bu teröristin 2019 yılında Irak’ın kuzeyinde BTÖ'nün sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan’ın korumalığını yaptığını duyurdu.

4 Aralık’ta düzenlenen Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin, terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan’ın korumalığını yapan Yunus Aras olduğu tespit edildi.

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