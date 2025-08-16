Erdengi, açıklamasında şunları kaydetti:



“Biz kimiz? Bu topraklarda vatan, bayrak uğruna ve ezan aşkına şehit olanlar, kolunu bacağını dağda bırakan gaziler, şehit ve gazi yakınlarıyız. Terör meselesinin tek muhatabıyız. Aylardır süren tartışmalar boyunca vakur duruşumuzu bozmadan, devletimize güvenerek sessiz kaldık, sürecin olgunlaşmasını bekledik. Artık konunun doğrudan tarafı olarak Türkiye’nin dört bir yanından şehit yakını ve gaziler olarak Ankara’da bir araya geldik.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Başkanvekili Celal Adan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Akçay ve komisyon üyeleri ile AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya başta olmak üzere çok sayıda isimle görüştük. Süreç hakkında bilgi aldık, tereddüt ve kırmızı çizgilerimizi dile getirdik.



Bugün gelinen noktada, kararlı ve kesintisiz mücadele sonucunda terör örgütü PKK silah bırakmak zorunda kalmıştır. Bu, bir pazarlık değil; mücadelenin sonucudur. Ancak PKK çatı örgütüne bağlı diğer yapılar silah bırakmadıkça, sadece PKK’nın silah bırakmasının anlamlı olmayacağını özellikle vurguluyoruz.



Cumhurbaşkanımızın bizlere gönderdiği mektuptaki ‘Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süflî girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir’ ifadesini devletimizin teminatı olarak kabul ediyoruz.



Kırk yıllık mücadelenin ardından kahraman güvenlik güçlerimizin kanı bu topraklarla kucaklaşmış, kardeşliğimiz perçinlenmiştir. Ancak teröristlerin cezasız kalması en büyük korkumuzdur. Görüşmelerimizde bizlere, terörist başı Abdullah Öcalan’ın yerinden kımıldamayacağı, terör eylemine katılanların cezasız kalmayacağı, sokaklarda ellerini kollarını sallayarak dolaşamayacakları sözü verilmiştir.



Şehit ve gazilerimizi kimse unutmasın, incitmesin. Unutulmasın ki, ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.’



Sonuç olarak, terörün bitmesini en çok bizler istiyoruz. Devlet büyüklerimiz, siyasi partiler ve kurumlarla yaptığımız görüşmeler neticesinde terörden tamamen arındırılmış ‘terörsüz Türkiye’yi destekliyoruz. Yıllardır akan kanın duracağına, acı ve gözyaşının son bulacağına inanıyoruz.”

