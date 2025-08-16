Belediye Encümeni kararıyla, mevzuata aykırı şekilde hizmet verdiği belirlenen işletme süresiz olarak faaliyetten men edilerek mühürlendi. Yapılan incelemelerde, güzellik merkezi olarak kayıtlı iş yerinin izinsiz şekilde masaj salonu olarak hizmet verdiği de belirlendi.



Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, ilçe genelinde ruhsat dışı faaliyetlere karşı kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini vurgulayarak, “Halkımızın huzur ve güvenliği için Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz denetimlerini kesintisiz şekilde sürdürüyor. Kahta halkının sağlığı ve güvenliği bizim önceliğimizdir. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek” dedi.



Zabıta ekipleri, benzer ihlallerin önlenmesi amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.

