‘Teklif, kamu emekçileriyle dalga geçmektir’



Aydın, toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin ilk teklifini 16 gün sonra, 12 Ağustos’ta açıkladığını ve bunun kamu emekçilerinin taleplerinin dörtte birine bile karşılık gelmediğini söyledi. Bu teklifin kamuoyu tarafından “sefalet teklifi” olarak nitelendirildiğini hatırlatan Aydın, Çalışma Bakanı’nın “bu daha ilk teklif” sözleriyle tepkileri hafifletmeye çalıştığını ancak önceki toplu sözleşme süreçlerinde benzer tabloların yaşandığını ifade etti.



Aydın, ikinci teklifin de ilk teklifin üzerine sadece birkaç puan eklenerek sunulduğunu belirterek, “Hükümet, günlük bir çay bir simit parasına denk gelen artışla kamu emekçileri ve emeklileri ile dalga geçmektedir” dedi.



‘Ortada toplu sözleşme teklifi yok’



Aydın, toplu sözleşme sürecinde kamu emekçilerinin yaşadığı temel sorunlara ilişkin hiçbir adım atılmadığını savunarak, “Bu teklifte 4 milyon kamu emekçisini, 2,5 milyon kamu emeklisini memnun edecek hiçbir şey yok. Ortada bir toplu sözleşme teklifi değil, milyonlarca kamu emekçisini ve emeklisini daha fazla yoksulluk ve sefalet ile tehdit eden bir tablo var” dedi.



Hakem Kurulu’na başvurulması halinde kurulun bağımsız karar veremeyeceğini iddia eden Aydın, “Cumhurbaşkanı tarafından atanan Hakem Kurulu her seferinde hükümetin noterliğini yapmıştır. Artık yeter” ifadesini kullandı.



‘Müzakere değil mücadele’



Aydın, yetkili konfederasyon ve sendikalara çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

“Hiç kimse bu teklife değer yüklemeye çalışmasın. Kamu emekçilerinden gizli kapalı kapılar ardında pazarlık yürütülmesin. Temel sorunları çözmeyen teklifler kabul edilmesin. Bu teklife karşı yapılacak olan şey birkaç puanlık maaş artışını esas alan müzakere değil, mücadeledir.”



18 Ağustos’ta iş bırakma çağrısı



Kamu emekçilerinin haklarının mücadele ile alınabileceğini vurgulayan Aydın, “Bu karanlık tablodan çıkış, farklılıklarımıza rağmen birbirimize kenetlenmekten geçiyor” dedi.



Aydın, tüm konfederasyonları, sendikaları, sendika üyesi olsun veya olmasın tüm kamu emekçilerini 18 Ağustos Pazartesi günü üretimden gelen güçlerini kullanarak 1 günlük iş bırakma eylemine katılmaya çağırdı.

