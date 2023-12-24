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Irak'ın kuzeyindeki TSK üs bölgesine düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın (22) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Hangisi daha zor' diye sormuş. "Al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı?, Al bayrağa sarılı tabutta yatmak mı?"

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır bölgesi olan Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe Kılıç Harekatı kapsamında sisli havayı fırsat bilen PKK'lı teröristler tarafından üs bölgesine düzenlenen saldırıda 6 asker şehit olmuş, 4 asker ise yaralanmıştı.

Şehit olan askerlerden biri olan Malatyalı Şehit Taşkın, 11 Ekim 2016 tarihinde sosyal medya hesabından "Hangisi daha zor, Al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı?, Al bayrağa sarılı tabutta yatmak mı?" diye sormuş.

Şehit Taşkın'ın paylaşımını, şehit haberinin ardından binlerce kişi paylaştı. Şehit Taşkın'ın cenazesi Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından Malatya'da toprağa verilecek.

Kaynak : PHA