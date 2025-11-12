ORC Araştırma'nın 08-10 Kasım 2025 tarihli 26 ilde 2 bin 750 kişiyle yaptığı ankette, 'Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusuna katılımcıların yüzde 32,6'sı AK Parti, yüzde 30,5'i CHP cevabını verdi. MHP yüzde 8,4, DEM Parti yüzde 8,1 destek görürken, diğer partilerin toplam oy oranı yüzde 18,9 olarak ölçüldü.

Seçmenlerin siyasi parti oy tercihleri:

AK PARTİ %32,6

CHP %30,5

MHP %8,4

DEM PARTİ %8,1

İYİ PARTİ %6,8

ZAFER PARTİSİ %3,5

YENİDEN REFAH PARTİSİ %2,9

YERLİ VE MİLLİ PARTİ %2,0

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ %1,5

ANAHTAR PARTİ %0,9

DİĞER %2,8

Kaynak : PERRE