Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilecek 2 bin 764 sürekli işçi alımı için kura çekimi sürecini tamamladı. Temizlik görevlisi, silahsız güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı kadrolarına yapılan alımlar yazılı veya sözlü sınav olmadan, noter huzurunda kura yöntemiyle belirlendi.

Kura çekimi, Ankara Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi ve Bakanlığın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı. Adaylar, çekilişi çevrim içi olarak takip etti. Başvurular, İŞKUR üzerinden 8-13 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Kura çekilişi 12 Kasım Çarşamba günü saat 10:30'da başladı ve tamamlandı.

Kura çekimi sırasında illerin trafik koduna göre sıralı şekilde asil ve yedek adaylar belirlendi. Tüm adaylar, T.C. kimlik numaraları ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün (yhgm.saglik.gov.tr) veya iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden asil ve yedek listelerde yer alıp almadığını sorgulayabilecek.

Adaylar, asil ve yedek listeleri 17:00 itibariyle iscisonuc.saglik.gov.tr üzerinden öğrenebilecek.

Kaynak : PERRE