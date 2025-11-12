Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından '250 Mahalle ve Mezrada 250 bin Metrekarelik Kapalı Sulama Sistemi Dönüşüm' projesi kapsamında Akçadağ Ancar Mahallesi'nde 21 bin dekar alan ve 12 mahallenin sulamasına katkı sağlayacak destek sağlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 'İklim Değişikliğine Uyum ve Kuraklıkla Mücadele Kapsamında Sulama Altyapısının Güçlendirilmesi' projesi ile tarımsal üretime destekler sürüyor. Sürdürülebilir tarımsal üretim için modern sulama projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 250 mahalle ve mezrada kullanılmak üzere 250 bin metre sulama borusunu çiftçilere dağıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda maliyeti 70 milyon lira olan borular, düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi. Sulama suyunun hem ekonomik hem verimli kullanılması sağlandı.

Törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in yanı sıra Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca, Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Kenan Tugal, MHP Akçadağ İlçe Başkanı Sami İlhan, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, boru dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, 'Malatya'mızın geleceği için son derece önemli bir adımı birlikte atmanın gururunu yaşıyoruz. Şehrimiz bir taraftan yaralarını sararken, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımızın yoğun gayretleri ve bizlerin oluşturduğu sinerjiyle şehrimizi ayağa kaldırıyoruz. Dünyada bir küresel ısınma var. Türkiye'de özellikle küresel ısınmanın ve kuraklığın yansımaları en çok bu bölgede; Konya, Malatya ve Elazığ'da ciddi sıkıntılar var. Bu sene zirai don yaşadık. Cumhurbaşkanımız ve Tarım Bakanımızla üreticilerimizin zararlarını giderecek ödemeler yapılıyor. Bu büyük bir nimet. Türkiye, afetlere anında müdahale eden bir ülke' dedi.

Başkan Er, tarımsal sulamaya önem verdiklerini vurgulayarak, '2010 yılında sulama seferberliği ilan etmiş ve 'Kentten köye dönüş' projesini hayata geçirmiştik. Araziler sulandıkça verim artıyor ve insanlarımız köylerine dönüyor. Küresel ısınmaya karşı, 'İklim Değişikliğine Uyum ve Kuraklıkla Mücadele' kapsamında sulama altyapısını güçlendirdik. Malatya için 250 bin metre boru aldık ve 250 farklı noktada uygulamalarımız var. Bu bölgede 12 mahallede 25 bin metre boru döşeniyor. Önümüzdeki dönemde daha büyük arazileri sulama imkanına kavuşacağız. Sulama alanında köylülerimize her türlü gayreti göstereceğiz' diye konuştu.

Akçadağ Kaymakamı Adem Topaca, tarımsal faaliyetlere verdikleri önemi vurgulayarak, 'Kaba sulamayla giden sistemi kapalı sulama sistemine geçirerek daha ekonomik sulama sağlandı. Köylüler daha fazla verim alacak ve suyu verimli kullanacak' dedi.

MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, 'Bir kent yıkımdan sonra şantiye alanına dönüşür. Malatya'da kültür, gastronomi ve tarımsal hizmetler alanında yapılan çalışmalar, Cumhur İttifakının hizmet ve merhamet yüzünün kanıtıdır' ifadelerini kullandı.

Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, 'Göreve başlayalı 20 ay oldu. Bu alanda 42 sulama havuzunun tadilat ve temizlik işlemleri yapıldı. 2024 ve 2025 yıllarında 40 bine yakın sulama borusu dağıtıldı ve vatandaşlar kapalı sulama sistemine geçti' dedi.

Ancar Mahalle Muhtarı Ali Korkmaz ise, 'Ancar mahallemiz için tarihi bir gün yaşıyoruz. Yıllardır özlemini çektiğimiz sulama sistemi artık mahallemizle buluşuyor. Desteklerini esirgemeyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er'e teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Akçadağ ilçesinde 12 mahalleye 25 bin 230 metre tarımsal sulama borusu dağıtıldı. Ancar Mahallesi'ne 3 bin 500 metre boru verildi. Yapılan yatırım sayesinde 960 çiftçi ailesi sulamadan faydalanacak ve 21 bin dekar tarım arazisi yeterli sulamaya kavuşmuş olacak.

Kaynak : PERRE