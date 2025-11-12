Adıyaman Belediyesi, zabıta personeline toplumsal düzen, mevzuat ve iletişim konularında hizmet içi eğitim verdi. Adıyaman Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde, Av. Dr. M. Lamih Çelik, zabıta personeline toplumsal yaşamın düzenlenmesinde görev alanı, yetki ve sorumluluklar ile mevzuat ve yönetmelikler hakkında bilgi verdi.

Eğitimde, zabıta personelinin günlük görevlerde karşılaşabileceği hukuki durumlar örneklerle ele alındı. Av. Dr. M. Lamih Çelik, mevzuata uygun uygulamaların ve halkla doğru iletişimin kamu hizmetinin kalitesini artırmada önemli rol oynadığını vurguladı.

Eğitim Süreci Devam Edecek

Adıyaman Belediyesi, hizmet içi eğitimlerin personelin mesleki bilgi, beceri ve farkındalığını güçlendirmek amacıyla düzenli aralıklarla sürdürüleceğini açıkladı.

