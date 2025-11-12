Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2026 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla belediyeler, bağlı kuruluşlar ve şirketlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na toplam borcunun 234,2 milyar lira olduğunu belirterek, 'SGK'ye borcu olan belediyeler arasında hiçbir şekilde ayrım yapılmamakta olup, belediyelerin SGK'ye olan borçlarını ödeme noktasında irade beyan etmeleri durumunda ilgili mevzuat kapsamında gereken tüm kolaylıklar gösterilmektedir' dedi.

SMA Tedavisi İçin İlaçlar SGK Geri Ödeme Listesine Alındı

SGK'nin geri ödeme listesine alınan ilaçlarla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, 'SMA tedavisinde kullanılan nusinersen etken maddeli ilacın bedeli, Tip 1 hastaları için 2017'den, Tip 2 ve Tip 3 hastaları için 2019'dan beri kurumumuz tarafından karşılanmaktadır. Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan ödeme kriterlerinde yenidoğan SMA taraması sonucu genetik analizi pozitif olan hastalarda ödenecek şekilde 25 Haziran 2023 tarihinde düzenleme yaptık. Ayrıca SMA hastalarının tedavisinde kullanılan ve halihazırda geri ödemede olan nusinersen etken maddeli ilaca alternatif olarak oral yolla kullanılacak olan risdiplam etken maddeli ilaç, 2025 yılında hastaların erişimine sunulmuş, SMA hastalığında ilaçların geri ödeme koşulları yeniden düzenlenmiştir. SMA hastalarının tedavilerinde kullanılan bu ilaçlar SGK'nin geri ödeme listesine alınmıştır' dedi.

'SGK'ye Borcu Olan Belediyeler Arasında Hiçbir Şekilde Ayrım Yapılmıyor'

Belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili detayları paylaşan Işıkhan, 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla belediyelerin, bağlı kuruluşlarının ve şirketlerinin SGK'ye toplam borcu 234,2 milyar liradır. SGK'ye borcu olan belediyeler arasında hiçbir şekilde ayrım yapılmamakta olup, belediyelerin SGK'ye olan borçlarını ödeme noktasında irade beyan etmeleri durumunda ilgili mevzuat kapsamında gereken tüm kolaylıklar gösterilmektedir. SGK borçlarını tahsil etmek için adımlar attığımızda, borçları dile getirdiğimizde ne yazık ki bundan rahatsız oluyorlar. Biz SGK'ye olan borçları tahsil ederek SGK'yi mali olarak güçlü tutmak, vatandaşlarımıza ve emeklilerimize daha iyi hizmet etmek ve onların maaşlarını ödemek durumundayız. Türkiye genelinde SGK'ye en çok borcu olan ilk 10 belediyenin 8'i Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, biri AK Partili belediye, biri de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken kayyum atanan Şişli Belediyesi'dir. SGK'ye borcu olan ilk 50 belediyeye bakacak olursak, bunların 35'i Cumhuriyet Halk Partili, 12'si AK Partili, 2'si Cumhuriyet Halk Partili, biri de DEM Parti'deyken kayyum atanan belediyelerdir' ifadelerini kullandı.

'Kadın İşsizlik Oranının Geriledi'

Kadın işsizlik oranının iddia edildiği gibi artmadığını açıklayan Bakan Işıkhan, 'Kadın işsizlik oranı iddia edildiği gibi artmamaktadır. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, kadın işsizlik oranının gerilediğine dikkati çeken Işıkhan, 'TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2005-2025 eylül arasında kadın iş gücüne katılma oranı, 14,4 puan artarak yüzde 21,3'ten 2025 yılı Eylül ayında yüzde 35,7'ye yükselmiştir. Kadın istihdam oranı, 12,4 puan artarak yüzde 19,4'ten 2025 eylül ayında yaklaşık yüzde 32'ye yükselmiştir' dedi.

'Aktif İş Gücü Programlarıyla 4,9 Milyon Kişi Eğitim Aldı'

Bakan Işıkhan, aktif iş gücü piyasası programları hakkında da bilgi vererek, '2002'den bugüne aktif iş gücü programlarımızdan 4,9 milyon vatandaşımızı yararlandırdık. Bunun 1,9 milyonu mesleki eğitim kurslarına, 2,6 milyonu da işbaşı eğitim programlarına katılmıştır. 2016 yılından itibaren bilişim sektöründe 77 bin 904 kişiyi geleceğin mesleklerinde işbaşı eğitim programlarından, 2018'den bugüne kadar da 11 bin 729 kişiyi faydalandırdık. Milli Eğitim Bakanlığımızla özellikle mesleki ve teknik eğitime biraz daha eğilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu iş gücü açığını, ara personel sorununu da bu şekilde çözmemiz gerekiyor. Ama sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir görevi değil, hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE