Bunlar da ilginizi çekebilir

MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hem gündeme hem de toplantıya ilişkin açıklama yapacak.

Topantıda Yerel Yönetimler, Seçim İşleri ve Teşkilat başkanlıklarının da sunum yapması bekleniyor.

Şanlıurfa Büyükşehri kazanan Kasım Gülpınar oldu

Şanlıurfa Büyükşehri kazanan Kasım Gülpınar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda sonuçlar değerlendirilecek. Önceki seçimlerle il il, ilçe ilçe karşılaştırma yapılması bekleniyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.