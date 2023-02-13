Tüm Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık depremler 10 ilde can kayıplarına, yaralanmalara ve yıkımlara neden oldu. Depremden etkilenen Şanlıurfa’da arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken enkaz kaldırma çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Şanlıurfa, bir yandan kendi yaralarını sarmaya devam ederken diğer yandan depremi yaşayan Adıyaman’a da yardım elini uzatmaya devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, Şanlıurfa İtfaiyesi ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri komşu il Adıyaman’a yardıma koştu.

Park ve Bahçeler ekipleri, kentte bulunan cadde, sokak ve ana arterlerde ve parklarda temizlik çalışmaları yürütürken Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Şanlıurfa’dan Adıyaman’a giden Büyükşehir Çevre Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri de bölgedeki mezarlıklarda dezenfektasyon çalışması gerçekleştirdi.

Gün birlik günü, vakit dayanışma vakti diyerek depremin ilk anlarından bu yana sahada ve depremzedelerin yanında yer alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi depremden etkilenen illerin yaralarının sarılması konusunda da desteklerini sürdürüyor.



Kaynak : PHA