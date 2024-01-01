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Sabah ve akşam suyu değiştirilerek temizliği yapılan havuzda vatandaşlar keyifli anlar yaşıyor.

Periyodik olarak temizlik ve klorlama çalışmalarının yapıldığı ve dünya standartlarına uygun yapılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi GAP Vadisi Yüzme Havuzunda alanında uzman cankurtaranlar görev yapıyor.

GAP vadisi kapalı yüzme havuzu tesisinde erkeklere ayrı, kadınlara ayrı olmak üzere toplamda iki havuz bulunuyor. Yaz aylarında soğuk suda yüzme imkanı bulan vatandaşlar, kış aylarında da sıcak suda yüzüyor.

Havuzda yüzen vatandaşlar, yüzme havuzunun hijyeniğinden memnun olduklarını belirterek, kendilerine bu imkanı sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.



Kaynak : PHA