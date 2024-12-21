Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefon dolandırıcılarına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, il merkezinde 9 adrese düzenledikleri eşzamanlı operasyonda 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda 17 cep telefonu, 16 sim kart ele geçirildi.

Ekipler, yaptıkları detaylı incelemede şüphelilerin 9 vatandaşı toplam 9 milyon 445 bin 368 lira dolandırdıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 4’ü tutuklandı, diğerleri ise adlı kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Vali Hasan Şıldak, operasyona ilişkin yaptığı paylaşımda, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Vali Şıldak, şu ifadeleri kullandı:

"Telefonda Kendisini Polis Asker Savcı Olarak Tanıtıp, Adınız FETÖ/PDY, PKK Gibi Terör Örgütü Soruşturmasına Karıştı Diyerek Para ve Altın İsteyenlere İnanmayın”

Kaynak : PHA