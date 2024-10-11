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Adıyaman'da anız yangınına müdahale eden Sait Özkan hayatını kaybetti

Diğerleri ise adlı kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Operasyonda 10 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla kentte operasyon gerçekleştirdi.

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