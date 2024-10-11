Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla kentte operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 10 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak suçundan yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılardan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğerleri ise adlı kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss