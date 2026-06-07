Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemede şahıslardan birinin hırsızlık suçundan 27 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Kızını darp edip motosikletle sürükleyen babanın 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı
Kızını darp edip motosikletle sürükleyen babanın 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı
İçeriği Görüntüle

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen 3 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Eyyübiye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda 34 adet uyuşturucu hap, 443 gram bonzai, 3 gram esrar ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Yapılan detaylı incelemede şahıslardan birinin hırsızlık suçundan kesinleşmiş 27 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası ile arandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA