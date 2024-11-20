Alınan bilgiye göre, Birecik Sanayi Sitesinde bir tırı tamir etmeye çalışan Tamirci Abdulaziz Tatlı, aracın krikonun üzerinden kayması sonucu tırın altında kaldı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, Tatlı'yı ağır yaralı olarak tırın altından çıkardı.

Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan tatlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tatlı'nın cenazesi, otopsi işlemleri için hastanenen morguna gönderildi.

Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak : PHA