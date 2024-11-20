Alınan bilgiye göre, Bozova ilçesi Atatürk Barajı Gölü kıyısındaki Çatak Mesire Alanındaki bir otomobilde bir şahsın hareketsiz halde görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, şahsın öldüğünü tespit etti.
Ekiplerce yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 31 yaşındaki Evren Efe Ödemiş olduğu belirlendi.
Ödemiş'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için önce Bozova Devlet Hastanesine ardından da Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Ödemiş'in CHP Şanlıurfa İl Yönetiminde yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss