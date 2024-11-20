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Ödemiş'in CHP Şanlıurfa İl Yönetiminde yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi.

Ödemiş'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için önce Bozova Devlet Hastanesine ardından da Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 31 yaşındaki Evren Efe Ödemiş olduğu belirlendi.

Olay yerine gelen ekipler, şahsın öldüğünü tespit etti.

Alınan bilgiye göre, Bozova ilçesi Atatürk Barajı Gölü kıyısındaki Çatak Mesire Alanındaki bir otomobilde bir şahsın hareketsiz halde görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

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