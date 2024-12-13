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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şüpheliler, işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Ekiplerce 29 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 1 M-16 piyade tüfeği, 2 G-1 piyade tüfeği, 2 G-3 Piyade Tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 8 ruhsatsız tabanca, 16 adet ruhsatsız av tüfeği, 31 adet farklı silahlara ait şarjör ve 2 bin 110 adet farklı ebatlarda fişek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı Koordinasyonu altında İl Jandarma Komutanlığı tarafından Haliliye, Hilvan, Siverek ve Viranşehir'de silah kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi.

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