Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı Koordinasyonu altında İl Jandarma Komutanlığı tarafından Haliliye, Hilvan, Siverek ve Viranşehir'de silah kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi.
Ekiplerce 29 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 1 M-16 piyade tüfeği, 2 G-1 piyade tüfeği, 2 G-3 Piyade Tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 8 ruhsatsız tabanca, 16 adet ruhsatsız av tüfeği, 31 adet farklı silahlara ait şarjör ve 2 bin 110 adet farklı ebatlarda fişek ele geçirildi.
Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss