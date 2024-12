Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Şu an itibarıyla hak sahibi vatandaşlarımız için inşa edilmesi gereken konutların yüzde 93’ünün inşası başlatılmıştır. Bu yıl sonu itibarıyla, yani 20 gün sonra da konutların yüzde 45’i teslim edilmiş olacaktır. Siz (muhalefet) isteseniz de istemeseniz de 2025 yılı sonu itibarıyla 11 ilde evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak” dedi.

Bakan Kurum, konuşmasına geçen yıl bugün Genel Kurul’da vefat eden Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez’i rahmetle anarak başladı. Ardından deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Kurum, “6 Şubat 2023’te, 120 bin kilometrekarelik bir alanı ve 14 milyon insanımızı etkileyen asrın felaketiyle yine derin bir hüzün yaşadık. Ama tek bir an bile ümitsizliğe kapılmadık. 11 ilimiz için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla ilk 3 ay içerisinde 180 bin yeni yuvamızın inşasını başlattık. Böylece Cumhuriyet tarihinin en büyük konut seferberliğini, asrın inşasını başlatmış olduk. Şu anda deprem bölgesinde, afete dirençli konutlarımızı 1 saat daha erken sunma motivasyonuyla çalışıyoruz” dedi.

İSTANBUL’DA 907 BİN EV VE İŞ YERİNİN DÖNÜŞÜMÜ TAMAMLANDI

Bakan Kurum, TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında 12 yıl önce başlatılan Kentsel Dönüşüm Seferberliği kapsamında bugüne kadar sosyal konutlarla beraber 3.7 milyon konutun yenilendiğini, 15 milyon vatandaşın güvenli evlerine taşındığını dile getirdi. 81 ilde 735 bin konutun dönüşümünün devam ettiğini belirten Bakan Kurum, İstanbul’un deprem riskini “Türkiye’nin bekasını tehlikeye atabilecek bir konumda” cümlesiyle anlattı. 1,5 milyon ev ve iş yerinin yüksek risk altında, 600 bin ev ve iş yerinin ise çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi. İstanbul’un 39 ilçesinde toplam 907 bin ev ve iş yerinin dönüşümünün tamamlandığını açıklayan Bakan Kurum, “Şunun artık herkes tarafından bilinmesi ve gereğinin yapılması şarttır. İstanbul’un deprem tehdidiyle mücadele meselesi, görmezden gelinecek, sümen altı edilecek, sempozyumlara sıkıştırılacak bir mesele değildir. Tam aksine bu milletten oy alan hepimizin omzuna yüklenen tarihi bir vecibedir. Bu yolda somut adım atma isteği olan herkesle iş birliğine hazırız. Gayret gösteren herkese kapımız sonuna kadar açıktır. İstanbullu kardeşlerimiz bilsin ki biz, aziz İstanbul’un her caddesinde, her sokağında dönüşüme aşkla, azimle, kararlılıkla devam edeceğiz. İstanbul’u kurtarma seferberliğimizden tek bir an bile taviz vermeyeceğiz” diye konuştu.

2025 SONUNDA KADIN VE GENÇLERE ÖNCELİKLİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞLAYACAK

Bakan Kurum, “AK Parti hükümetleri olarak, milletimize ‘ev sahibi olmayan tek bir dar gelirli kardeşimiz kalmayacak’ sözünü, büyük bir siyasi cesaretle verdik” diyerek dar gelirliye sosyal konut projeleriyle ilgili verileri de paylaştı. 1 milyon 462 bin sosyal konut ve 46 bin sosyal donatı inşa edildi. 5 milyon dar gelirli vatandaş bu konutlara yerleşti. 81 ilde 312 bin konutun inşası sürüyor. 50 ve 100 bin sosyal konut projeleri kapsamında yapılan konutlar depremin getirdiği yüksek maliyetlere rağmen büyük oranda bitirildi. 250 bin sosyal konut kampanyası kapsamında şu anda 88 bin konutun inşası başladı. TOKİ’nin açıkladığı ihale takvimine göre tüm inşaatlar başlatılacak. İlk Evim Arsa Projesi kapsamında da 2025 yılı temmuz ayına kadar tahsis süreçleri tamamlanacak. 2025 yılı sonu itibarıyla 81 ilde dar gelirli vatandaşlar için gençler ve kadınlar öncelikli olmak üzere yeni bir sosyal konut projesi başlatılacak.

ANKARA (İGFA)