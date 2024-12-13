İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, yaptığı açıklamada, “22-23 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak Basın İlan Kurumu internet haber sitesi sahipleri temsilcileri seçimlerinde 'şartlar ve gördüğüm lüzum üzerine' aday olmayacağım. Aday olan medya sahiplerine başarılar diliyorum.” dedi.

Hatırlanacağı gibi Basın İlan Kurumu tarafından Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri ile İnternet Haber Sitesi Sahipleri Temsilcileri seçimlerinin 22 Ocak 2025 tarihinde Ankara’daki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmesine karar verilmişti.

BURSA (İGFA)