Yurt genelinde gerçekleştirilen "KALKAN-35" operasyonlarında, 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 31 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 981 düzensiz göçmenin yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 26 bin 438 personel ve 8 bin 412 ekip ile 366 bin 838 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını açıkladı.

15 bin 250 yerin kontrol edildiği operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonu gerçekleştiren güvenlik personelini tebrik eden Bakan Yerlikaya, denetimlerde, 31 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 981 düzensiz göçmen yakalanarak, tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığını bildirdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1867437601449202091

Bakan Yerlikaya, göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunulduğunu ifade ederek, "Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz" mesajını verdi.