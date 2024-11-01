Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu Akziyaret Mahallesi yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonu girişinde yolun karşısına geçmeye İbrahim Okkaş'a 34 FCJ 07 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle İbrahim Ökkaş, metrelerce savrularak düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, İbrahim Ökkaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerindeki incelemenin ardından İbrahim Ökkaş'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsününise jandarma ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss