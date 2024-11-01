Bunlar da ilginizi çekebilir

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, İbrahim Ökkaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu Akziyaret Mahallesi yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonu girişinde yolun karşısına geçmeye İbrahim Okkaş'a 34 FCJ 07 plakalı otomobil çarptı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.