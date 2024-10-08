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Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde pompalı tüfekli saldırı girişimi

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Doğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, olun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Doğan'a (63) plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

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