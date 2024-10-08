Olay, Siverek'in Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, olun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Doğan'a (63) plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan kadın, ağır yaralandı. Yaralı kadın, 112 Acil Sağlık ekibince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı
Doğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss