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Şüpheliler, işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Adreslerde ekiplerce yapılan aramalarda, 3 G-3 piyade tüfeği, 1 AK-47 kalaşnikof tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 havalı tüfek, 1 silah üstü lazer pointer, 2 el dürbünü, 2 tüfek dürbünü, 237 farklı ebatta mermi, 755 av tüfeği fişeği, 3 G-3 şarjörü, 2 G-1 tüfeği şarjörü, 3 kalaşnikof şarjörü, 2 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 2 av tüfeği şarjörü, 11 tabanca şarjörü, 11 kalaşnikof kundağı, 6 alev gizleyen ve çok sayıda kalaşnikof parçası ele geçirildi.

Çalışma kapsamında Haliliye’nin Koçak ve Kepez mahalleleri ile Viranşehir’in Tepedüzü Mahallesindeki 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Daire Başkanlığı ile Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı kentte silah kaçakçılığına karşı çalışma yürütüldü.

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