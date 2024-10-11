Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Daire Başkanlığı ile Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı kentte silah kaçakçılığına karşı çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında Haliliye’nin Koçak ve Kepez mahalleleri ile Viranşehir’in Tepedüzü Mahallesindeki 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde ekiplerce yapılan aramalarda, 3 G-3 piyade tüfeği, 1 AK-47 kalaşnikof tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 havalı tüfek, 1 silah üstü lazer pointer, 2 el dürbünü, 2 tüfek dürbünü, 237 farklı ebatta mermi, 755 av tüfeği fişeği, 3 G-3 şarjörü, 2 G-1 tüfeği şarjörü, 3 kalaşnikof şarjörü, 2 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 2 av tüfeği şarjörü, 11 tabanca şarjörü, 11 kalaşnikof kundağı, 6 alev gizleyen ve çok sayıda kalaşnikof parçası ele geçirildi.
Operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak : PHA