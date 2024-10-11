Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen çalışma kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, terörist cenazeleri için törenler ve anma etkinlikleri, Apo'ya özgürlük yürüyüşleri, açlık grevleri, Kobani olaylarına destek eylemlerini gibi bir çok sivil itaatsizlik eylemlerini organize ettiği ileri sürülen Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği (Kürdi-Der) Adıyaman Şubesi kurucularından olan Ş.Y'nın adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan Ş.Y., sorgulamasının ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : PHA