Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Adıyaman Havalimanı’nın 2024 yılı Eylül ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Adıyaman Havalimanı’nda eylül ayında, iç hat yolcu trafiği 28 bin 952 oldu.

Eylül ayında Adıyaman Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda toplamda 194'e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ağustos ayında toplamda 247 ton oldu.

9 Aylık (ocak-ağustos dönemi) gerçekleşmeler

9 aylık (ocak-ağustos) dönemde ise Adıyaman Havalimanı’nda yolcu trafiği 282.188, uçak trafiği 2.176, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 2.231 ton olarak gerçekleşti.



Kaynak : PHA