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Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan Muhammed Hamo (38), Velid Casım (30 ), Halit Al Bozan (20) Muhammed Kadir (29), 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastenesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bozan Yılmaz (32) idaresindeki 34 AP 8905 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 35. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

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