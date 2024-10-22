Alınan bilgiye göre, Muhammet T. (32) idaresindeki 72 C 0061 plakalı minibüs, Viranşehir-Ceylanpınar kara yolu Elgün Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada, Semanur Ö. (21), Meliha Ö. (55), Nehir Ö. (14), Nisanur E. (12), Betül G. (20), Muhammed G.(18), Selma G. (64), Melek Y. (35), Tuba G.(33), Tuana G.(15), Sultan G. (64), Ruhat İ.(24), Gurbet Ş.(42) ve Muhammet T.(32) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak : PHA