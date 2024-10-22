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Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Videolu Haber

Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Videolu Haber

Kazada, Semanur Ö. (21), Meliha Ö. (55), Nehir Ö. (14), Nisanur E. (12), Betül G. (20), Muhammed G.(18), Selma G. (64), Melek Y. (35), Tuba G.(33), Tuana G.(15), Sultan G. (64), Ruhat İ.(24), Gurbet Ş.(42) ve Muhammet T.(32) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Muhammet T. (32) idaresindeki 72 C 0061 plakalı minibüs, Viranşehir-Ceylanpınar kara yolu Elgün Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

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