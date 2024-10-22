Alınan bilgiye göre, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Arıcan Mahallesi yolunda Mehmet Ali A. idaresindeki 33 VT 467 plakalı otomobil ile Enver Kaçkan (15) yönetimindeki 63 NR 456 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kaza sonucu metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü Kaçkan, ağır yaralandı.
Kaçkan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaçkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss