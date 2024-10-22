Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaçkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaçkan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Arıcan Mahallesi yolunda Mehmet Ali A. idaresindeki 33 VT 467 plakalı otomobil ile Enver Kaçkan (15) yönetimindeki 63 NR 456 plakalı motosiklet çarpıştı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.