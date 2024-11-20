Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekibince Ceylanpınar ilçesinde önleyici kontrol devriyesi faaliyeti yürütüldü.
Faaliyet sırasında kaçak avlanan A.İ. , M.A. , İ.Ç. , Ö.T. ve M.A. isimli şahıslar suçüstü yakalandı.
Yapılan incelemede şahısların kaçak olarak avladıkları 61 tahtalı cinsi güvercin ele geçirildi.
Şüpheli Şahıslara, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet Suçundan 224 bin 625 Türk Lirası idari para cezası uygulandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) ekipleri tarafından yaban hayvanları ve sokak hayvanlarının bakım, beslenme ve tedavi faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.
Kaynak : PHA