Bunlar da ilginizi çekebilir

Şanlıurfa’da aracın çarptığı koruma altındaki çizgili sırtlan telef oldu

Şanlıurfa’da aracın çarptığı koruma altındaki çizgili sırtlan telef oldu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) ekipleri tarafından yaban hayvanları ve sokak hayvanlarının bakım, beslenme ve tedavi faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

Şüpheli Şahıslara, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet Suçundan 224 bin 625 Türk Lirası idari para cezası uygulandı.

Yapılan incelemede şahısların kaçak olarak avladıkları 61 tahtalı cinsi güvercin ele geçirildi.

Faaliyet sırasında kaçak avlanan A.İ. , M.A. , İ.Ç. , Ö.T. ve M.A. isimli şahıslar suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekibince Ceylanpınar ilçesinde önleyici kontrol devriyesi faaliyeti yürütüldü.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.