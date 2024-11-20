Prof. Dr. Muhsin Konuk, turşunun sağlığa olan katkılarını ve doğru tüketim yollarını anlattı. Turşudaki vitamin ve mineraller neler? İşte yanıtı...İSTANBUL (İGFA) - Prof. Dr. Muhsin Konuk, ev yapımı turşuların sağlık açısından birçok faydasının bulunduğunu vurguladı.

“Kalbi korur; turşunun yapısındaki yararlı bakteriler, kan dolaşımını düzenler" diyen Prof. Dr. Konuk, "Kan basıncını dengeleyen turşu türleri, kalp hastalıklarının riskini de en aza indirir.” dedi.

Turşu hazırlarken antioksidan meyve ve sebzelerden faydalanıldığı için kanseri de önlediğine işaret eden Prof. Dr. Konuk, bu besinlerin serbest radikaller denilen kansere sebep olan zararlı moleküllerin oluşumunu azalttıkları için oldukça yararlı olduğunu söyledi. Probiyotik özelliği olan fermente besinlerin aynı zamanda ruh sağlığını olumlu yönde etkiledikleri için psikobiyotik besinler olarak da kabul edildiğini kaydeden Konuk, “Çalışmalar, psikiyatrik bozukluklarda turşu, yoğurt, kefir gibi fermente ürünlerin mikrobiyotayı iyileştirerek ruh sağlığını destekleyebileceğini göstermiştir.” dedi.

LAHANA TURŞUSU İLE VÜCUDA DİNAMİKLİK

Bunlara ilave olarak; mide bulantısı hissedilen durumlarda bir bardak turşu suyu içilmesi durumunda midede oluşan rahatsız edici hissin ortadan kaldırılabileceğini de dile getiren Prof. Dr. Muhsin Konuk, “Turşu suyunu hem içerek hem de cildinize sürerek tahriş olan dokuları yenileyebilirsiniz. Baş ağrısından eklem ağrısına kadar ilaç gibi gelen turşu suyu, en doğal ağrı kesicidir. Turşu suyu, içerdiği vitaminler sayesinde, hücreleri canlandırır güç verir. Vücudun ihtiyacı olan enerji bir bardak turşu suyundan alınabilir. Lahana turşusu sayesinde vücuda dinamiklik kazandırılabilir.” dedi.

TURŞUDAKİ VİTAMİN VE MİNERALLER NELER?

Turşu ve turşu suyunun, fermente edilen sebzelerin içerdiği vitamin ve minerallerin neredeyse tamamını içerdiğini de dile getiren Prof. Dr. Muhsin Konuk, “Bunlar arasında, özellikle C vitamini, B vitaminleri ve K vitamini içeriği oldukça yüksektir. Çok iyi bir Magnezyum kaynağıdır. Magnezyum, vücuttaki birçok önemli işlevi destekler; bunlar arasında kas ve sinir fonksiyonu, kemik sağlığı, enerji üretimi ve elektrolit dengesi yer alır. Yeterli magnezyum seviyesi, kasların sağlıklı çalışmasını sağlar, kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur ve enerji üretimini destekler. Ayrıca, potasyum ve sodyum gibi elektrolitleri içerir. Bu elektrolitler, vücutta su dengesinin korunmasında oldukça önemlidirler." diye konuştu.