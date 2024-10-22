Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Cengiz Topel Mahallesinde bir apartmanın birinci katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede odayı saran odadan dumanların yükseldiği görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, girdikleri evde yaşayan İslim Kaban’ı yaralı olarak çıkardı.
Yatalak olduğu belirlenen Fethi Kaban (80) ise hayatın alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.
Ekiplerin müdahalesinin ardından ikametteki yangın söndürüldü.
Yaralı olarak kurtarılan İslim Kaban, 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : PHA