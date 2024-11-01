Kaza, Birecik ilçesine bağlı Haydarahmet Mahallesi Uzun Kuyu Küme Evleri civarında meydana geldi.
59 yaşındaki Nuh Emeç, 63 AAN 591 plakalı traktörüyle tarlasını sürerken traktör devrildi.
Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri traktörün altına kalan sürücü Nuh Emeç’i çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Ağır yaralı olarak Birecik Devlet hastanesine kaldırılan Nuh Emeç, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Nuh Emeç’in cenazesi, Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss