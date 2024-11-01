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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Nuh Emeç’in cenazesi, Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak Birecik Devlet hastanesine kaldırılan Nuh Emeç, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İtfaiye ekipleri traktörün altına kalan sürücü Nuh Emeç’i çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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