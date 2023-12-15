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Ekipler, sabah erken saatler vatandaşların yoğun olduğu otobüs duraklarında çorba ikramında bulunuyor. Kış mevsiminde özellikle sabah erken saatlerde işe gitmeye çalışan vatandaşlara yönelik başlatılan çorba ikramı bu yıl da başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi BEL-TUR tarafından hazırlanan çorba, vatandaşlara ikram edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan mobil mutfakta hazırlanan çorba günün ilk ışıklarıyla birlikte vatandaşlara dağıtılıyor. Toplama 1, Toplama 2 ve Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde kurulan mobil mutfakta hazırlanan çorba binlerce kişiye dağıtıldı.

Vatandaşlar, çorba ikramı nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ettiler.



Kaynak : PHA