Çelikhan İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekipler, 30 Nisan 2024 tarihinde devriye görevlerini yerine getirirken, Cami Mahallesi'nde park halinde olan plakasız bir motosikleti fark etti. Şüphelenerek motosikletin üzerinde araştırma yapan ekipler, Şanlıurfa Sarayönü Polis Merkezi Amirliği tarafından çalıntı olarak arandığını tespit etti.

Yapılan incelemelerin ardından gerekli adli işlemlere başlanırken, motosikletin sahibine ulaşmak ve hırsızlıkla ilgili soruşturmayı derinleştirmek için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Kaynak : PHA