Şanlıurfa’da yaşayan vatandaşların ücretsiz olarak kanserden korunmaları ve kendilerine uygun taramaları yaptırmaları için bilgilendirmede bulunan Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ögr. Üyesi Abdullah Solmaz, “Vatandaşlarımızı İlçe Sağlık Müdürlüklerimize bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerimize (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezlerimize (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezlerimize bekliyoruz. Merkezlerimizde ülkemizde yürütülen Ulusal Kanser Tarama programları kapsamındaki Meme Kanseri (40-69 yaş arası kadınlarımız), Rahim Ağzı Kanseri (30-65 yaş arası kadınlarımız) ve Kalın Bağırsak Kanseri Taramaları (50-70 arası kadın ve erkeklerimiz) yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

“52 bin 576 vatandaşımızın kanser taramalarını tamamladık”

Başkan Solmaz, “Bu çalışmalar çerçevesinde il genelinde kamu / özel tüm sağlık tesislerimizde 2022 yılında 40 – 69 yaş arası 14 bin 494 kadınımıza meme kanseri taraması; 30 – 65 yaş arası 23 bin 908 kadınımıza serviks kanseri taraması; 50 – 70 yaş arası 14 bin 364 vatandaşımıza ise kolorektal kanser taraması olmak üzere toplam 52 bin 576 vatandaşımızın kanser taramalarını tamamladık. İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı tesislerde yapılan kanser taramaları sonucunda, 781 kişinin sonuçları kanser şüphesi taşıdığı için ileri tetkik ve tedavi amacıyla bir üst basamak sağlık kuruluşlarımıza yönlendirilmiştir” dedi.

“Kanserden korkma geç kalmaktan kork”

Halk sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Solmaz; Kanser farkındalık çalışmalarımız sadece taramalarla sınırlı kalmamış, halka yönelik yapılan bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde vatandaşlarımıza kanser ve kanser taramaları hakkında bilgi verilmiş, Mobil Kanser Tarama araçlarımızla merkeze uzak noktalarda bulunan vatandaşlarımıza taramalar yerinde yapılmıştır.

Özellikle il ve ilçe merkezine uzak yerlerde yaşayan vatandaşlarımızın kanser tarama hizmetlerinden mahrum kalmamaları için planlanan Mobil Kanser Tarama çalışmasından faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın bir telefonla Aile Hekimlerimize, İlçe Sağlık Müdürlerimize ve İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimlerimize ulaşarak, evlerine en yakın yerde taramalarını yaptırabilirler. Sağlık tesislerimizde 2023 yılında da 2022 yılından daha fazla vatandaşlarımıza ulaşmayı hedeflemekteyiz. Şanlıurfalı vatandaşları kanser taramalarına bekliyoruz.30 yaş üstü bayanlarımızı Serviks kanseri açısından. 40 yaş üstü tüm bayanlarımızı meme kanseri açısından ve 50 yaş üstü hem bayan hem erkeklerimizi kolon kanseri dediğimiz bağırsak kanseri taramaları amacıyla hem il merkezinde hem de ilçelerimizde bulunan kanser tarama merkezlerimize bekliyoruz. Kanserden korkma geç kalmaktan kork. Erken teşhis hayat kurtarır diyoruz ve 2023 yılında maksimum sayıdaki vatandaşımızı ücretsiz olarak bunu özellikle söylemek istiyorum ücretsiz olarak tüm sağlık tesislerimizde bekliyoruz ve kanser taramalarını gerçekleştirmelerini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ücretsiz olarak yapılan kanser taramaları Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezlerimiz (KETEM), İlçe Sağlık Müdürlükleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, Aile Hekimliği Birimleri tarafından yürütülmektedir.

