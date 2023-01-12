Bungalov evler çok yakında kent turizminin hizmetine sunulacak

Masmavi suyu, muhteşem doğası, çam ağacı kokularının içinde doğa yürüyüşlerinin yapılabileceği, sportif olta balıkçılığının ve su sporlarının yeni adresi olacak Fırat Nehri kenarında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Bungalov Evler ve kamp turizmi için de yeni bir rota oluşturacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı Çatak Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan Bungalov evler, yaz ve kış turizminde önemli bir yere sahip olacak. Yapımı tamamlanan 11 adet Bungalov ev kısa zamanda açılışla birlikte kapılarını açarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi BELTUR A.Ş tarafından işletilecek.

Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla sahil ilçe Bozova’da başlatılan 11 adet Bungalov evlerin yapımı tamamlandı. Turizm rotasında yer alan ilçede yapılan Bungalov evler, yaz ve kış turizmine il ve ilçe için büyük katkı sağlayacak.

3 bin 400 metrekare alandan yapılan 11 adet Bungalov evler 27 metrekareden oluşuyor. İçerisinde yatak odası, salon, banyo, WC, veranda ve barbekü bulunuyor. Çimlendirme çalışmasının da yapıldığı Bungalov evlerde vatandaşlar kuş cıvıltısıyla gönül rahatlığıyla konaklayabilecekler.