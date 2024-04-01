31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde sandıklarda oy sayım işlemleri tamamladı.

Son verilere göre AK Parti'nin kalesi Şanlıurfa düştü.

20 yıldır AK Partinin kazandığı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni Yeniden Refah Partisi adayı Kasım Gülpınar kazandı.

Yeniden Refah Partisi belediye meclis üyelerinde de Ak Partiden fazla kazanması Yeniden Refahı Büyükşehir Belediye meclisinde güçlü kıldı. Topal ördek konumuna düşmedi.

Adeta bir demokrasi şöleni havasında geçen Şanlıurfa'daki seçimlerde Kasım Gülpınar, rakibi Zeynel Abidin Beyazgül'e 30-40 bin oy fark attı.

Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Mehmet Kasım Gülpınar X (Twitter) hesabındaki biosunu da Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak güncelledi.



Kaynak : PHA