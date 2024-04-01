Adıyaman'da Mahalli İdareler Seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı Abdurrahman Tutdere Belediye Başkanı seçildi. İlçelerde ise AK Parti 6, CHP ve Deva Partisi ise birer belediye başkanlığı kazandı.

Adıyaman'da yapılan yerel seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre, oyların yaklaşık yüzde 48’ini alan CHP adayı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanlığı'na seçildi. İlçe belediye başkanlıklarında ise AK Parti 6, CHP ve Deva Partisi ise birer belediye başkanlığı kazandı.

Adıyaman'da CHP'li Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Gölbaşı'nda, CHP'li İskender Yıldırım Kahta'da, AK Parti'li Mehmet Can Hallaç, Besni'de AK Partili Reşit Alkan, Tut'ta AK Partili Ercan Öncebe, Sincik'te AK Partili Mehmet Korkut, Samsat'ta AK Partili Halil Fırat, Çelikhan'da Deva Partisi'nden Mahmut Şahin ve Gerger'de ise AK Partili Erkan Aksoy seçimi kazanan isimler oldu.

Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'da 1976 yılında doğmuş olup, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi mezunudur. Serbest avukatlık ve uzman arabuluculuk yapmıştır. 1998 yılında CHP Adıyaman İl Gençlik Kollarında siyasi kariyerine başlayan Tutdere, son olarak İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliği yapmıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Tutdere, Kürtçe bilmektedir.

Kaynak : PHA