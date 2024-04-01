Yerel seçimlerin ardından AK Parti Genel Merkezi'nde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart'ın bitiş değil, dönüm noktası olduğunu belirterek, önümüzdeki 4-4,5 yıllık zaman zarfından eksikleri gözden geçirerek, hatalarını telafi edeceklerini ve kapsamlı bir zemine oturtacaklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimin galibinin demokrasi olduğunu söyledi.

"Türk milleti sandıkla mesajlarını siyasetçilere ulaştırdı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı hitapta, 31 Mart'ın bitiş değil, dönüm noktası olduğunu kaydetti.

"YEREL SEÇİM İMTİHANIMIZDA UMDUĞUMUZ NETİCEYİ ALAMADIK"

Seçim sonuçlarının ülkemize, şehirlerimize, ilçelerimize, mahalle ve köylerimize hayırlı uğurlu olmasını dileyen Erdoğan, 31 Mart seçimlerine hep başararak geldiklerini ve bundan sonra da başararak yola revan olacaklarını söyledi. "Ben sizlere inanıyorum" diyen Erdoğan, "22 yılda 18'inci sandık imtihanımız oldu. Bu yolda sizlerle kazanarak yine devam edeceğiz. 14-28 Mayıs genel seçimlerinden 9 ay sonra yerel seçim imtihanımızda umduğumuz neticeyi alamadık. Seçimlere yoğun şekilde hazırlandık. Kadrolarımız gece-gündüz demeden sahadaydı. Teşkilatımızla birlikte bizde son 2 ayı dolu dolu geçirmeye gayret ettik. Tüm illerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"MİLLETİN KARARINA HÜRMETSİZLİK ETMEYECEĞİZ"

Yerel bazda yaşanan gerilemenin sebeplerini masaya yatıracaklarını belirten Erdoğan, "Milletin takdirini baş tacı ettik. Unutmayın kaderin üstünde bir kader vardır. Milletin teveccühüne mazhar olduğumuz yerlerde bu güveni daha da yukarıya çıkarmak için daha fazla çalışacağız. Milletimizin kararına hiç bir surette hürmetsizlik etmeyeceğiz. Önümüzde 4 ile 4,5 yıl zaman zarfında eksiklerimizi gözden geçireceğiz, hatalarımızı telafi ettiğimiz kapsamlı bir zemine oturtacağız" dedi.

"SEÇİM MARATONU TAMAMLANMIŞTIR"

Bugün itibariyle seçim maratonunun tamamlandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önünde Hazine değerinde 4 yıldan fazla süre olduğunu kaydetti.

Ekonomide yol haritamız olan orta vadeli programı bugüne kadar kararlılıkla uyguladıklarını belirten Erdoğan, ülkemizin acil meselelerine daha fazla eğileceklerini belirtti.

Erdoğan, "Bölücü terör örgütüne ölümcül darbeyi mutlaka indireceğiz" dedi.