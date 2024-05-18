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Kitap okuma şenliğine katılan vatandaşlar programın düzenlenmesinin kitap okuma alışkanlığının kazanılması açısından son derece önem arz ettiğini ifade ettiler.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105. yıl dönümü nedeniyle kentte kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 11 Nisan Parkında kitap okuma şenliği düzenledi. 11 Nisan Parkında gerçekleşen kitap okuma etkinliğine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe katılanlara Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kitap hediye edildi.

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