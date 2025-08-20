Yeni sezonda izleyiciyle buluşacak olan “Halef: Köklerin Çağrısı” dizisinin Şanlurfa’daki setinde basın temsilcileri bir araya geldi. Şanlıurfa basını çekimlere ev sahipliği yapan konağı ziyaret ederek seti yerinde inceledi.

Yapımcı Gül Oğuz basın mensuplarıyla yaptığı sohbette dizinin içeriğini anlatarak, “Halef: Köklerin Çağrısı, cerrah bir adamın doğduğu topraklara dönüşüyle başlayan büyük bir içsel yolculuğun hikâyesi. Aile bağları, sırlar ve geçmişle yüzleşme bu yolculuğun en güçlü parçaları” ifadelerini kullandı.

Yerel basın temsilcileri, dizinin başrolleri İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz ile tanışma fırsatı bularak keyifli anlar yaşadı. Oyuncular, ilk kez geldikleri Şanlıurfa’da hem şehrin tarihi dokusuna hem de insanlarının misafirperverliğine hayran kaldıklarını belirtti.

Yönetmenlik koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturduğu ve senaryosunu ise Ercan Uğur’un üstlendiği dizinin detayları henüz paylaşılmadı.

Dizide ünlü isimler yer alıyor

Dizinin oyuncu kadrosunda ise; İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz’a; Onur Bilge, Sezin Bozacı, Mazlum Çimen, Mert Doğan, Ümit Çırak, Benian Dönmez, Beril Kayar, Ayşegül Cengiz, Ozan Çelik, İnci Sefa Cingöz, Ceyda Ceren Edis, Eren Demircan, Birgül Ulusoy, Gökçe Şen, Serhat Kurtay, ve Veda Yurtsever, Hakan Salınmış gibi birbirinden değerli oyuncular eşlik ediyor.

Şanlıurfa ekonomisine katkı sağlaması amaçlanıyor

Dizinin Şanlıurfa’da çekilmesiyle birlikte hem yerel ekonomiye hem de şehrin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlanması amaçlanıyor.

