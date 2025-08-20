Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında kalıcı deprem konutlarında yaşanan aksaklıkların çözüme kavuşturulması amacıyla gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Nurettin Yavuz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Emlak Konut yetkilileri de katıldı.

Toplantıda, Adıyaman’ın dört bir tarafında inşa edilen ve vatandaşların yerleşimine açılan kalıcı deprem konutlarının ortak alanları ve teknik alanların genel temizliği ve bakımı, çevre temizliği, personel takviyesi, site yönetimlerinin yeniden organize edilmesi gibi tespit edilen aksaklık ve eksikliklerin çözüme kavuşturulması için Emlak Konut yetkililerine gerekli çalışmaların bir an başlatılması talimatı verildi.

Kaynak : PHA