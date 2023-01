Sanatın gelecek ile geçmiş arasında bir köprü olduğunu belirten Kaplan, “Kültürel değerlerimizin yansıması olan sanatı başta gençlerimiz olmak üzere toplumun her kesimi ile buluşturmalıyız” dedi.

Sanata ve sanatçıya toplumda daha fazla önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Kaplan, “Sanat bir toplumun kültürel değerlerinin yansımasıdır. Bu nedenle sanatla iç içe olan bir yaşam biçimini benimsemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Doğayı ve dinginliği sevdiği için eserlerinde genellikle doğayı konu aldığını aktaran Kaplan, sergide 21 eserinin yer aldığını söyledi.

Sanatla 45 yıldan beri iç içe olduğunu kaydeden Kaplan, “Sanatın bir terapi olduğunu düşünüyorum. Modern dünyada gelişen teknoloji ve gündelik yaşamın mücadelesi içerisinde hem kendimizi hem de çevremizi ihmal ediyoruz. Fakat sanat tüm bunlarla baş edebileceğimiz çok özel bir terapi yöntemidir” şeklinde konuştu.

SANKO Holding’in sanayi kuruluşu olmanın yanı sıra topluma değer katan çalışmalara ve sosyal sorumluluk projelerine de destek verdiğine dikkat çeken Kaplan, şunları kaydetti:

“SANKO sanayi kuruluşu olmanın yanında sosyal sorumluluk projesi kapsamında kültürel etkinliklere verdiği destekle de topluma değer katıyor. Zeugma ve Karkamış Antik Kenti kazı çalışmalarına sunduğu katkılar çok değerli. Sanata ve sanatçılara verdiği desteği bizlere yüreğimizde hissettiren Konukoğlu Ailesi’ne ve SANKO Sanat Galerisi yönetimine tüm sanat camiası adına şükranlarımı sunuyorum.”

Sergi açılışına katılan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut da konuşmasında, sergilenen eserlerden ve galeri atmosferinden etkilendiğini söyledi.

Konuşmalardan sonra Erol Bulut, SANKO Holding tarafından bastırılan “Zeugma” isimli yayını Ziver Kaplan’a takdim etti.

Sergi açılışına, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Aykanat, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Muhammed Aliyev, SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Hüseyin Yıldırım, ressamlar ve sanatseverler katıldı.

SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin ziyaretine açılan sergi, 27 Ocak 2023 tarihine kadar her gün 10.00- 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Sivas‘ta 1958 yılında dünyaya gelen Ziver Kaplan, 1979 yılında Ankara Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olmuştur.

Değişik illerde resim öğretmenliği yaptıktan sonra 1994 yılında Kültür Bakanlığı kadrosuna geçen Kaplan, 1994-1998 yılları arasında Yozgat Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürü, 1998-2001 döneminde Burdur İl Kültür Müdürü, 2006-2007 yıllarında Muş İl Kültür ve Turizm Müdürü, 2007-2022 yılları arasında ise Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak görev yapmıştır.

Her zaman sanatla iç içe olan, yurt içi ve yurt dışında onlarca karma fotoğraf ve resim sergisine katılan Kaplan, resmi ve özel davetler üzerine Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Yunanistan, Sırbistan, Macaristan ve Bosna Hersek’te düzenlenen Uluslararası Sanat Sempozyumlarında Türkiye'yi temsil etmiştir.

Aynı zamanda sanat küratörü olan Kaplan, 15'in üzerinde Uluslararası Sanat Çalıştayı organize etmiş, birçok sanatçıya resim sergileri düzenlemiştir.

Doğa hayranı biri olarak, doğanın büyüleyici ve panoramik etkisini tuvallerinde renkçiliği ve soyutlamayı seçerek yansıtan Kaplan, çalışmalarını özel atölyesinde sürdürmektedir.