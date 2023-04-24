Resimlerinde plastik değerleri ön planda tutup kompozisyonları leke, doku ve renk üzerine kurduğunu belirten Güler Genç Erol, çalışmalarında en iyi bildiği varlık olan kadını konu aldığını söyledi.

Gaziantep’in karakter ve dokusal çeşitliliği yönünden zengin bir şehir olduğunu anlatan Erol, “Bu şehirde sergi açmak gurur verici. Eserlerimi Gaziantepli sanatseverler ile buluşturan SANKO Sanat Galerisi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Erol’un 20 eserinin yer aldığı sergi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat 28 Nisan 2023’e kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Güler Genç Erol, 1994 Yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Resim Ana sanat Dalı’ndan birincilikle mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede araştırma görevlisi, ardından da öğretim görevlisi kadrosuna atandı.

Sanatçı, Çocukluktan itibaren tekstil ve moda tasarımına olan ilgisine kayıtsız kalamayan ve “giyilebilir sanat” konsepti ile yola çıkarak tekstil alanında, sanatçı olan kardeşi ile kendi markalarını oluşturmuştur.

Ulusal ve uluslararası birçok etkinlikte yer alan sanatçı, akademik görevinin yanı sıra tekstil ve resim atölye çalışmalarına da devam etmektedir.



Kaynak : PHA