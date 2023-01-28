SANKO Sanat Galerisi’nde sergi açmaktan mutluluk duyduğunu belirten Onur Arıkan, “Gaziantep’te kişisel sergimin olması benim için özel bir anı olarak kalacaktır” dedi.

Eserlerinde insanoğlunun yaşam boyu süren kesişmelerini rayların birbirleriyle temasını bir konu üzerinde toparlayıp anlatmaya çalıştığını dile getiren Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sanat beni hayata bağlayan bir yaşam biçimidir. Sanat sadece sanatçı için değil bütün insanlar için önemli. Yaşamın her alanında bir estetik ve sanat var. Biz sanatçılar yaşamın içerisindekileri tuval üzerine yansıtarak gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz.

Toplumun sanata bakışı zamanla bağlantılı bu bağlantıya biz sanatçılar aracılık ediyoruz. Sanat camiası, toplumun sanatla daha fazla iç içe olması için mücadele veriyor.”

SANKO Holding’in sanata ve sanatçıya verdiği öneme de vurgu yapan Arıkan, “Özel kuruluşların sanata ve sanatçıya daha fazla kıymet vermeleri toplumun geleceği adına önem taşımaktadır. Bu anlamda SANKO Ailesine ve SANKO Sanat Galerisi yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından SANKO Özel Güvenlik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Enis Koç, SANKO Holding tarafından bastırılan “Zeugma” isimli yayını Onur Arıkan’a takdim etti.

Sergi açılışına, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Muhammed Aliyev, SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Hüseyin Yıldırım, ressamlar ve sanatseverler katıldı.

Arıkan’ın 12 eserden oluşan “Araftaki An-lar” temalı kişisel resim sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde 10 Şubat 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Onur Arıkan, 1988 yılında Malatya’da doğdu. İlk orta ve lise öğretiminin ardından yükseköğretimini de aynı kentte tamamladı. İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Bölümünde eğitim gören Arıkan, Eylül 2010 da Melita’dan Battalgazi’ye Tarih Arkeoloji Kültür Sanat günleri kapsamında exlibris ve suluboya sanat çalıştayında asistan öğrenci olarak görev aldı.

İnönü Üniversitesi Plastik Sanatlar Topluluğu adı altında 2013 yılında “’Bir İz Oluşum” Grubunun kuruluşunda yer alarak kavramsal karma sergiye katılan Arıkan, 2014 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat alanında başladığı yüksek lisans öğrenimini 2020 yılında tamamladı. Arıkan, sanat alanındaki aktivitelerine devam ediyor.

